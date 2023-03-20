Появилось видео из номера отеля, в котором остановился Си Цзиньпин

Фото: администрация президента РФ

В Сети появилось видео из люксового гостиничного номера, в котором остановился председатель КНР Си Цзиньпин. Кадры опубликовало в понедельник, 20 марта, издание News.ru.

Пятизвездочный отель, в котором остановился китайский лидер, расположен на северо-востоке Москвы в деловом центре «Парк Хуамин».

20 марта китайский лидер провел неформальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Политики общались 4,5 часа.

В ходе встречи Си Цзиньпин заявил, что на президентских выборах в 2024 году российский народ поддержит действующего главу государства. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что китайский лидер не имел в виду переизбрание Путина на новый срок.

Также в процессе диалога президент России поздравил председателя КНР с переизбранием на новый срок. Глава государства подчеркнул эффективность сотрудничества двух стран.

Накануне встречи глав государств «Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров.