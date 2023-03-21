Главные новости к утру 21 марта

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 21 марта, проведут официальные переговоры в Кремле. На эту дату у глав государств запланирована насыщенная программа взаимодействия.

Впервые за всю историю США бывшему президенту страны могут выдвинуть обвинения в уголовном правонарушении. Дональда Трампа могут обвинить в фальсификации документов при якобы имевшей место плате порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее «молчание» о связи с бизнесменом.

ПВО сработала в районе Джанкоя в Крыму, один человек получил ранения. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданскую инфраструктуру, они были начинены взрывчаткой и шрапнелью.

Российский истребитель Су-35 пресек нарушение государственной границы РФ двумя стратегическими бомбардировщиками В-52Н ВВС США над Балтийским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Президент США Джо Байден поручил рассекретить некоторые данные о происхождении коронавируса в мире, сообщили в Белом доме. Но Байден подчеркнул, что многие сведения так и останутся в секрете.