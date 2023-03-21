Столичные службы усилили контроль качества воды в преддверии паводка

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Столичные службы усилили контроль качества воды в городе в преддверии весеннего паводка. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В связи с предстоящим паводком сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках, — сказал он.

По словам заммэра, в период паводка взятие проб воды в водоисточниках проводится дважды в сутки. Такая процедура дает возможность выявить потенциальные источники загрязнения и максимально ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом.

Накануне Бирюков рассказал, что на столичных набережных начались работы по подготовке к открытию навигации. В рамках проведения работ специалисты очистят сооружения от снега и наледи, проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, а также обновят сходы к воде и прогулочные тротуары.