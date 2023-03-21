Newsweek: Объятия Си Цзиньпина и Путина подняли вопрос о дипломатическом авторитете США

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Объятия председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным должны стать поводом для беспокойства США. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает издание Newsweek.

— Объятия двух лидеров привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника, и подняли вопросы о том, не рискует ли Америка потерять свое место бесспорного лидера в международной дипломатии, — сказал американский политолог Томас Грэм.

Также координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе, обе страны недовольны лидерством США, говорится в материале.

20 марта китайский лидер провел неформальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Политики общались 4,5 часа.

В ходе встречи Си Цзиньпин заявил, что на президентских выборах в 2024 году российский народ поддержит действующего главу государства. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что китайский лидер не имел в виду переизбрание Путина на новый срок.

Также в процессе диалога президент России поздравил председателя КНР с переизбранием на новый срок. Глава государства подчеркнул эффективность сотрудничества двух стран.

Накануне встречи глав государств «Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров.