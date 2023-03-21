Завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле

Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, а также делегаций двух стран завершены. Встреча длилась около трех часов.

В ходе двустороннего диалога представители России и Китая обсудили вопросы отношений двух стран в экономике и других сферах. Председатель КНР пригласил российского коллегу посетить Пекин с ответным визитом в удобное время.

Глава Китая Си Цзиньпин находится в Москве с трехдневным визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии.

20 марта состоялись неформальные переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, которые длились 4,5 часа. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план Китая по урегулированию украинского кризиса.

Утром 21 марта Си Цзиньпин провел переговоры в Доме правительства с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров.