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Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита в Киев пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате. По данным СМИ, Зеленский принял это предложение.

Именно украинские каратели 80 лет назад заживо сожгли жителей Хатыни. Об этом свидетельствуют архивные документы, обнародованные только сейчас. К сожжению людей причастны бойцы из 118-го украинского батальона охранной полиции.

Президент США Джо Байден вновь опозорился во время своего выступления в Белом доме. Сначала он не смог процитировать стихотворение, а потом признался, что ему просто стало страшно в своей же администрации. Слова Байдена вызвали волну смеха.

Правоохранители Нью-Йорка готовятся пресекать массовые беспорядки, которые в любой момент могут разжечь сторонники экс-президента США Дональда Трампа. Заседание в суде пока пришлось отложить из-за угрозы взрыва, но вся полиция города уже наготове.

Следственный комитет России привлечет к уголовной ответственности всех украинских прокуроров и судей, которые выносили незаконные приговоры российским депутатам и сенаторам. В Киеве заочно приговорили 20 россиян к лишению свободы за поддержку независимости ДНР и ЛНР.