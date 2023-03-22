Бывшего генерала СК Музраева приговорили к 20 годам колонии

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Бывшего главу волгоградского Следственного комитета Михаила Музраева приговорили к 20 годам колонии. Об этом стало известно в среду, 22 марта.

Во время своего последнего слова, которое длилось более двух часов, подсудимый настаивал на своей невиновности и просил вынести справедливый приговор. Несмотря на речь, суд признал бывшего генерала виновным.

Примечательно, что второй фигурант уголовного дела, местный бизнесмен, был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщил Telegram-канал «112».

Бывшего руководителя регионального СК обвиняли в умышленном поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который произошел в 2016 году. По версии следствия, Музраев с подельником через посредников организовали покушение на чиновника. Подозреваемых задержали три года спустя.