Песков: Россия и Китай планируют расширить сотрудничество в сфере поставок газа

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Россия и Китай хотят расширить сотрудничество в сфере поставок газа. Об этом в среду, 22 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Как раз вчера, в день переговоров, Газпром, собственно, побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай... Поэтому планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области, — приводит его слова РИА Новости.

Официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина состоялась в Кремле 21 марта. По итогам российско-китайских переговоров были подписаны совместные заявления о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года и 14 договоров о развитии отношений обеих сторон. О главных итогах встречи лидеров двух государств — в материале «Вечерней Москвы».

Напомним, Си Цзиньпин находился в Москве с трехдневным визитом, который продлился с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии.

Встреча Путина и Си Цзиньпина привлекла пристальное внимание мировой прессы. О том, как на нее отреагировали западные СМИ, — в материале «Вечерней Москвы».