Минобороны Британии обвинило Россию в дезинформации по снарядам с обедненным ураном

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Российские власти «распространяют дезинформацию» об обещании Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе королевского Минобороны.

— Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать, — говорится в сообщении.

Ведомство утверждает, что воздействие таких снарядов на окружающую среду и здоровье людей «является минимальным». Кроме того, Великобритания, по информации Минобороны, использует подобное оружие десятилетиями, передает Sky News.

Замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что вместе с передачей Украине боевых танков Challenger 2 стране также будут поставлены боеприпасы, которые содержат обедненный уран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобное решение «очередной провокацией». По ее мнению, таким образом Великобритания добивается эскалации конфликта на Украине.

В каких конфликтах уже применялись такие снаряды и в чем их опасность, «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Владимира Гундарова.