Лукашенко допустил получение от России снарядов с «настоящим ураном»

Фото: Администрация президента РФ

Россия может передать Белоруссии боеприпасы с «настоящим ураном». Об этом в среду, 22 марта, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

— А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок, — сказал глава государства.

Таким образом он отреагировал на информацию о возможной передаче Британией снарядов с обедненным ураном Украине. Лукашенко предупредил, что за их использование будет предусмотрен серьезный ответ со стороны России, передает РИА Новости.

Замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что вместе с передачей Украине боевых танков Challenger 2 стране также будут поставлены боеприпасы, которые содержат обедненный уран.

Британское Минобороны обвинило власти России в «распространении дезинформации» об обещании Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном.

Ведомство утверждает, что воздействие таких снарядов на окружающую среду и здоровье людей «является минимальным». Кроме того, Великобритания, по информации Минобороны, использует подобное оружие десятилетиями.

В каких конфликтах уже применялись такие снаряды и в чем их опасность, «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Владимира Гундарова.