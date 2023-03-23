Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Добавятся новые цифры»: Грушко прокомментировал передачу Украине четырех истребителей

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Добавятся новые цифры»: Грушко прокомментировал передачу Украине четырех истребителей
Фото: shutterstock

Решение Словакии передать Украине четыре истребителя МиГ-29 противоречит ранним заявлениям Европейского союза (ЕС) о мирном решении конфликта. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

По его словам, ЕС и Североатлантический альянс в очередной раз показали намерение добиваться эскалации конфликта. Грушко уверен, что таким образом Запад планирует затянуть боевые действия, сражаясь «до последнего украинца».

— Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолетов добавятся новые цифры, — заявил Грушко в беседе с ТАСС.

23 марта Минобороны Словакии сообщило о передаче Украине четырех истребителей МиГ-29. В свою очередь российское диппредставительство в Братиславе подчеркнуло, что передача Словакией советской и российской военной техники на Украину незаконна с правовой точки зрения.

Польша также в ближайшие дни передаст Украине четыре самолета МиГ-29, сообщил польский президент Анджей Дуда. Остальные воздушные суда, по его словам, находятся на сервисном обслуживании.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил европейским государствам участвовать в общих закупках оружия. По его словам, в результате Евросоюз сможет поставить больше оружия Украине. О том, возможен ли такой сценарий и получится ли у ЕС нарастить поставки благодаря более слаженным действиям, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Украина Россия Словакия Истребители
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте