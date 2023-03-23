«Добавятся новые цифры»: Грушко прокомментировал передачу Украине четырех истребителей

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Решение Словакии передать Украине четыре истребителя МиГ-29 противоречит ранним заявлениям Европейского союза (ЕС) о мирном решении конфликта. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

По его словам, ЕС и Североатлантический альянс в очередной раз показали намерение добиваться эскалации конфликта. Грушко уверен, что таким образом Запад планирует затянуть боевые действия, сражаясь «до последнего украинца».

— Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолетов добавятся новые цифры, — заявил Грушко в беседе с ТАСС.

23 марта Минобороны Словакии сообщило о передаче Украине четырех истребителей МиГ-29. В свою очередь российское диппредставительство в Братиславе подчеркнуло, что передача Словакией советской и российской военной техники на Украину незаконна с правовой точки зрения.

Польша также в ближайшие дни передаст Украине четыре самолета МиГ-29, сообщил польский президент Анджей Дуда. Остальные воздушные суда, по его словам, находятся на сервисном обслуживании.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил европейским государствам участвовать в общих закупках оружия. По его словам, в результате Евросоюз сможет поставить больше оружия Украине. О том, возможен ли такой сценарий и получится ли у ЕС нарастить поставки благодаря более слаженным действиям, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.