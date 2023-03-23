Врачи ампутировали Роману Костомарову пальцы левой руки

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С начала января олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров находится под наблюдением лучших врачей страны. Но его состояние только ухудшалось: медики ампутировали ему стопы и пальцы на правой руке. Теперь источник из больницы сообщил, у спортсмена стала чернеть кисть левой руки, поэтому врачи ампутировали пальцы на ней.

— Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть. Почему это происходит? Любой медик ответит — не работают в полном объеме легкие, не доставляется в сосуды кислород. Если процесс пойдет дальше, то пациента будут готовить к ампутации всей левой кисти, — рассказал он беседе с журналистами «МК».

Источник сообщил, что Костомаров находится в сознании, ест он самостоятельно. Его жена Оксана Домнина постоянно рядом.

— Его душевное, моральное состояние, как бы спортсмена ни успокаивали, на грани. Человек все понимает, понимает, что с ним… Ему очень тяжело во всех отношениях, — отметил он.

Пока положительной динамики в состоянии Романа Костомарова не наблюдается, рассказал 22 марта доктор медицинских наук Андрей Шестаков. Он подчеркнул, что поражены практически все органы спортсмена, и бороться с такими проблемами организму крайне тяжело.

Фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией, его подключили к аппарату ИВЛ. У олимпийского чемпиона был обнаружен сепсис, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, спортсмена отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание тканей конечностей и другие проблемы со здоровьем.

14 февраля поступила информация, что некроз конечностей у Костомарова продолжил прогрессировать. По одним данным, было принято решение об ампутации пальцев рук у спортсмена, по другим — ему ампутировали кисти.

Какие последствия могут возникнуть у фигуриста после перенесенного приступа и о его причинах — в материале «ВМ».