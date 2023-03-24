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Песков назвал обоснованным зачитывание Медведевым телеграммы Сталина

Араз Салехов
Политика
Песков назвал обоснованным зачитывание Медведевым телеграммы Сталина
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В стране необходимо обращаться к любому опыту. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал зачитывание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым телеграммы Иосифа Сталина.

— Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт, — цитирует его РИА Новости.

Накануне Медведев сообщил о планах «взбодрить» руководителей предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с помощью телеграмм Сталина. Он выразил мнение, что такие телеграммы «достойны, чтобы о них сказать».

Чуть позже политик во время заседания Военно-промышленной комиссии зачитал телеграмму Сталина, адресованную одному из оборонных предприятий в 1941 году. По его мнению, важно обратить внимание, как оценивалась работа предприятий в «схожей ситуации» во время ВОВ. Также Медведев напомнил, что результаты таких обращений были впечатляющие. В случае невыполнения распоряжений Сталина с предприятиями «сами понимаете, что происходило».

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