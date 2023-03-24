Роспотребнадзор: Сибирская язва не подтвердилась у пациентов в Подмосковье

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Подмосковные врачи не обнаружили сибирскую язву в крови двух госпитализированных пациентов. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель указанного заболевания не выявлен, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Ваш Роспотребнадзор» уточнили, что оба госпитализированных прибыли на территорию Московской области из республики Чувашия, где ранее были зарегистрированы два случая сибирской язвы.

15 марта два случая сибирской язвы выявили в Чувашии. По словам министра здравоохранения республики Владимира Степанова, зараженные пациенты пребывали в состоянии средней степени тяжести.

Спустя неделю в Чувашской Республике медики выявили третий случай заболевания сибирской язвой. Уточняется, что симптомы обнаружили во время мониторинга состояния здоровья тех, кто контактировал с первыми заболевшими.

Как выяснилось 22 марта, это заболевание добралось и до Московской области: мужчина прибыл из Чувашии, в настоящее время он находится под наблюдением врачей. По факту произошедшего начато эпидемиологическое расследование. Накануне Минздрав опроверг наличие сибирской язвы у двух пациентов в Подмосковье.

Что такое сибирская язва, какие у нее симптомы, насколько она опасна и есть ли риск эпидемии — в материале «Вечерней Москвы».