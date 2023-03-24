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Уровень преступности в Подмосковье вырос на три процента по сравнению с прошлым годом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 24 марта.

По ее словам, за два месяца 2023 года в Подмосковье зарегистрировано 11 702 преступления. 2 110 из них было совершено при помощи современных интернет-технологий или в сфере компьютерной информации, что больше на 10,6 процента, чем в прошлом году. Также на 11 процентов выросло количество квартирных краж — их зафиксировано 216.

При этом остальные показатели снизились. За отчетный период был совершен 181 грабеж, что меньше, чем в прошлом году, почти на 30 процентов. Реже стали красть, угонять автомобили, а также попадаться на уловки мошенников.

Также Короткова отметила, что за первые два месяца 2023 года на 12 процентов сократилось количество серьезных ДТП, в том числе и со смертельным исходом.

Ранее стало известно, что и в столице количество аварий снизилось. Лучший округ Москвы по этому показателю — Восточный. За прошедший год на его территории произошло на 16 процентов меньше ДТП.