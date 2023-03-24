«Депрессивного настроения нет»: стало известно о состоянии Костомарова после операции

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров не находится в депрессивном состоянии после перенесенной операции. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщило ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, Костомаров пришел в себя. Врачи не наблюдают негативных изменений в состоянии здоровья спортсмена.

— Сейчас его состояние удовлетворительное. Депрессивного настроения не наблюдается. Дышит сам, из-за трубки в горле говорить сложно, но пытается. Имеет огромное желание покинуть больницу, — рассказал источник ТАСС.

Накануне СМИ сообщили, что Костомаров перенес операцию по ампутации нескольких пальцев на левой руке. Это было связано с риском развития гангрены у спортсмена.

Фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Его подключили к аппарату ИВЛ, однако позже у Костомарова был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена оценивали как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, спортсмена отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание тканей конечностей и выявились другие проблемы со здоровьем.

14 февраля поступила информация, что некроз конечностей у Костомарова продолжил прогрессировать. По одним данным, было принято решение об ампутации пальцев рук у спортсмена, по другим — ему ампутировали кисти.

По данным СМИ, недавно Костомаров перенес второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Какие последствия могут возникнуть у фигуриста после перенесенного приступа и о его причинах — в материале «ВМ».