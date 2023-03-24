Nord Stream 2 AG примет участие в подъеме найденного возле трубы объекта

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Компания Nord Stream 2 AG согласилась принять участие в подъеме объекта, найденного возле газопровода «Северный поток-2». Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила пресс-служба оператора.

— Компания Nord Stream 2 AG в пятницу уведомила Датское энергетическое агентство о том, что принимает приглашение принять участие в операции по подъему обнаруженного вблизи газопровода "Северный поток - 2" объекта, — сообщила компания, чье заявление приводит ТАСС.

Датское энергетическое агентство пригласило оператора «Северного потока» компанию Nord Stream 2 AG участвовать в операции по извлечению объекта, который был обнаружен около газопровода. Также ведомство опубликовало снимок «объекта», отметив, что он имеет цилиндрическую форму высотой почти 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров.

По данным научного журнала Nature, диверсии на газопроводах произошли на месте старого захоронения химического оружия, а из-за взрывов со дна были подняты опасные токсины. По мнению авторов статьи, крайне опасные токсины остались на дне Балтийского моря еще со времен Второй мировой войны. Среди химикатов выделяются иприт и мышьяк.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Россию никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности случившегося.