ФСВТС обвинила Словакию в нарушении правил реэкспорта из-за передачи Киеву МиГ-29
Поставка Словакией истребителей МиГ-29 Вооруженным силам Украины является грубым нарушением ее международных обязательств по реэкспорту вооружений российского производства. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Как утверждается, в соглашении между правительствами двух государств о военно-техническом сотрудничестве зафиксировано, что стороны не будут без письменных договоренностей продавать или передавать третьим странам вооружение и документацию для их производства.
Кроме того, в ФСВТС расценили решение о передаче самолетов как «недружественный акт» против РФ, направленный на разрушение двусторонних отношений, передает ТАСС.
Накануне Минобороны Словакии сообщило о передаче Украине четырех истребителей МиГ-29. В свою очередь российское диппредставительство в Братиславе подчеркнуло, что передача Словакией советской и российской военной техники на Украину незаконна с правовой точки зрения.
При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава также намерена в ближайшее время передать Киеву аналогичное вооружение.