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ФСВТС обвинила Словакию в нарушении правил реэкспорта из-за передачи Киеву МиГ-29

Евгений Жуков
В мире
ФСВТС обвинила Словакию в нарушении правил реэкспорта из-за передачи Киеву МиГ-29
Фото: Минобороны РФ

Поставка Словакией истребителей МиГ-29 Вооруженным силам Украины является грубым нарушением ее международных обязательств по реэкспорту вооружений российского производства. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Как утверждается, в соглашении между правительствами двух государств о военно-техническом сотрудничестве зафиксировано, что стороны не будут без письменных договоренностей продавать или передавать третьим странам вооружение и документацию для их производства.

Кроме того, в ФСВТС расценили решение о передаче самолетов как «недружественный акт» против РФ, направленный на разрушение двусторонних отношений, передает ТАСС.

Накануне Минобороны Словакии сообщило о передаче Украине четырех истребителей МиГ-29. В свою очередь российское диппредставительство в Братиславе подчеркнуло, что передача Словакией советской и российской военной техники на Украину незаконна с правовой точки зрения.

При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава также намерена в ближайшее время передать Киеву аналогичное вооружение.

Украина Россия Словакия Истребители
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