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Главные новости к утру 25 марта

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 25 марта
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Власти США предъявили российскому гражданину Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также в мошенничестве. Об этом заявили в американском Министерстве юстиции. Сейчас Черкасов находится в Бразилии под арестом.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинская армия пока не может перейти в контрнаступление на восточном направлении, поскольку ей не хватает вооружения.Он также обвинил западных партнеров в затягивании важных для Киева решений.

Украина в очередной раз собирается повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Восточную Европу, передает «Коммерсант». Такой шаг киевские власти оправдывают затратами, которые якобы нужны Украине для восстановления инфраструктуры.

В США, в штате Пенсильвания прогремел мощный взрыв на шоколадной фабрике. Возник сильный пожар, один из корпусов обрушился, под завалами могут быть люди. Точные данные о погибших и пострадавших выясняются.

Один из основателей американской компании Intel Гордон Мур умер на 95-м году жизни. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил, что Мур во многом определял развитие всей технологической отрасли.

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