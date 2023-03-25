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«Ситуация очень тяжелая»: врач Авербах заявил, что нужно срочно спасать печень Костомарова

Араз Салехов
Общество
«Ситуация очень тяжелая»: врач Авербах заявил, что нужно срочно спасать печень Костомарова
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Врачам необходимо спасать печень олимпийского чемпиона Романа Костомарова, чтобы он выжил. Об этом заявил главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах.

— Если не принять срочные меры по спасению печени, то пациенту выжить будет практически невозможно <…> Ситуация очень тяжелая, — сказал он.

По мнению специалисты, проблемы с печенью у фигуриста появились в связи с полиорганной недостаточности. В этом случае у пациентов отказывают жизненно важные органы, цитирует Авербаха Sport24.

Фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Его подключили к аппарату ИВЛ, однако позже у Костомарова был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена оценивали как стабильно тяжелое.

14 февраля поступила информация, что некроз конечностей у Костомарова продолжил прогрессировать. По одним данным, было принято решение об ампутации пальцев рук у спортсмена, по другим — ему ампутировали кисти.

В середине марта Костомарову удалили трахеостому. Его состояние улучшилось, и фигурист пришел в себя, сообщают СМИ. В беседе с «Вечерней Москвой» специалисты оценили состояние спортсмена и рассказали, есть ли у него шансы восстановиться после тяжелой болезни.

23 марта олимпийский чемпион перенес операцию по ампутации нескольких пальцев на левой руке. Это было связано с риском развития гангрены у спортсмена.

Накануне стало известно о состоянии Костомарова после операции. По словам источника, фигурист пришел в себя. Врачи не наблюдают негативных изменений в состоянии здоровья спортсмена.

Спорт Здоровье Роман Костомаров
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