«Ситуация очень тяжелая»: врач Авербах заявил, что нужно срочно спасать печень Костомарова
Врачам необходимо спасать печень олимпийского чемпиона Романа Костомарова, чтобы он выжил. Об этом заявил главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах.
— Если не принять срочные меры по спасению печени, то пациенту выжить будет практически невозможно <…> Ситуация очень тяжелая, — сказал он.
По мнению специалисты, проблемы с печенью у фигуриста появились в связи с полиорганной недостаточности. В этом случае у пациентов отказывают жизненно важные органы, цитирует Авербаха Sport24.
Фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Его подключили к аппарату ИВЛ, однако позже у Костомарова был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена оценивали как стабильно тяжелое.
14 февраля поступила информация, что некроз конечностей у Костомарова продолжил прогрессировать. По одним данным, было принято решение об ампутации пальцев рук у спортсмена, по другим — ему ампутировали кисти.
В середине марта Костомарову удалили трахеостому. Его состояние улучшилось, и фигурист пришел в себя, сообщают СМИ. В беседе с «Вечерней Москвой» специалисты оценили состояние спортсмена и рассказали, есть ли у него шансы восстановиться после тяжелой болезни.
23 марта олимпийский чемпион перенес операцию по ампутации нескольких пальцев на левой руке. Это было связано с риском развития гангрены у спортсмена.
Накануне стало известно о состоянии Костомарова после операции. По словам источника, фигурист пришел в себя. Врачи не наблюдают негативных изменений в состоянии здоровья спортсмена.