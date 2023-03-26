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Главные новости к утру 26 марта

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 26 марта
Фото: Pexels

Российская спортсменка Анастасия Демурчян победила австралийскую соперницу Кей Скотт и стала чемпионкой мира по боксу в весе до 70 килограммов.

Украинские власти ждут от Европы усиления антироссийских санкций и дополнительного вооружения, чтобы Киев мог начать контрнаступление. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Киевский режим специально отправляет на самые сложные участки в Донбассе военных из русскоязычных регионов Украины. Об этом рассказали российские бойцы под Марьинкой.

В Москве загорелась квартира на шестом этаже жилого дома в переулке Васнецова. Спасены 11 человек, в том числе ребенок. Двоих пострадавших осматривают медики.

Британский принц Эндрю решил выпустить автобиографию. Он хочет поднять свою испорченную репутацию после обвинений в изнасиловании и бойкоте со стороны Букингемского дворца.

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