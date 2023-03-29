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Приметы и советы

В Петербурге появится памятник Федору Ушакову

Ирина Игнатенко
Общество
В Петербурге появится памятник Федору Ушакову
Фото: Unsplash

На площади Труда в Санкт-Петербурге в 2024 году установят памятник флотоводцу Федору Ушакову.

Открытие монумента планируют приурочить ко Дню Военно-морского флота — празднику, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Конкурс на лучший эскизный проект памятника был проведен в 2019 году.

Дату установки монумента переносили уже несколько раз. Ранее скульптуру планировали установить на площади ко Дню Военно-морского флота в июле прошлого года, но затем решение было изменено, передает газета «Петербургский дневник».

Городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 22 марта внес комплекс зданий Фарфоровского поста в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщает издание «Невские новости».

В Оренбурге поставят памятник российскому артисту Юрию Шатунову и основателю «Ласкового мая» Сергею Кузнецову. Монумент установят недалеко от детского дома, где воспитывался музыкант.

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