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Эксперт Моржаретто оценил перспективы китайского автопрома в России

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Моржаретто оценил перспективы китайского автопрома в России
Фото: Unsplash

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал о перспективах китайского авропрома в России.

Эксперт отметил, что у китайского автопрома относительно недавно был качественный скачок, когда количество перешло в качество. Так, по словам эксперта, с точки зрения электроники китайцы уже обогнали японцев. По целому ряду показателей китайские машины превосходят своих основных конкурентов.

Россияне все чаще покупают китайские машины, так как китайцы предлагают современные модели с гарантией до семи лет с понятным сервисным обслуживанием, в связи с чем у потребителей есть большой выбор, передает «360».

Ассоциация российских автомобильных дилеров заявила о предполагаемом росте спроса на новые модели китайского автопрома в ближайшее время. Согласно прогнозу РОАД, в текущем году спрос на легковые китайские машины составит 32 процента, передает ФАН.

Россияне недавно выбрали лучшие автомобили в семи разных классах — от обычных легковых до коммерческих и семейных. Рейтинг опубликовал журнал «За рулем». В конкурсе принимали участие 27 автомобилей, появившихся на рынке в прошлом году.

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