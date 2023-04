Выпуск шоу «Что было дальше?» с Хасбиком собрал 12 миллионов просмотров за восемь часов

Фото: vk / ЧБД

Новый выпуск юмористического шоу «Что было дальше» за первые восемь часов собрал более 12 миллионов просмотров и свыше 72 тысяч отметок «Нравится». Ролик опубликовали в субботу, 1 апреля, на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Гостями первого после длительной паузы выпуска стали юморист Богдан Лисевский и блогер Хасбулла Магомедов. При этом состав резидентов шоу остался без изменений. Это комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

Помимо этого, большими просмотрами отличился сериал The Last of Us («Одни из нас»). Первые шесть эпизодов проекта в среднем посмотрели 30,4 миллиона зрителей , благодаря чему он обогнал приквел «Игры престолов» «Дом дракона». Ему удалось достичь отметки в 29 миллионов просмотров.

В конце марта в эфире японского телеканала TV Tokyo была показана заключительная серия культового аниме-сериала про карманных созданий Pokemon. В общей сложности сериал длился 26 лет и насчитывал 25 сезонов и 1 234 серии.