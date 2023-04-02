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Приметы и советы

Главные новости к утру 2 апреля

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 2 апреля
Фото: Pexels

Американское издание Wall Street Journal потребовало от российских властей немедленно освободить его репортера Эвана Гершковича. Газета распространила соответствующее заявление.

Как минимум два человека погибли при пожаре в корзине воздушного шара в Мексике. Мужчина и женщина попытались спастись от огня и выпрыгнули из корзины с большой высоты. Выжить им не удалось.

Первые паромы между турецким Трабзоном и российским Сочи собираются запустить уже 1 мая, рассказал глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби. 6 апреля планируется подписать соглашение о начале паромного сообщения.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич пошутил 1 апреля, поздравив Украину с долгожданным вступлением в состав европейской семьи. В ответ украинские пользователи забросали его гневными комментариями.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель неуклюже пошутил о начале председательства России в Совете Безопасности ООН. Он повторил остроту за украинскими СМИ и написал, что такое событие очень подходит для Дня дурака.

Украина Мексика Жозеп Боррель Турция Латвия
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