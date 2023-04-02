Боевик «Азова» признался в осквернении катаной тела погибшего российского солдата
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Украинский военнопленный, бывший солдат националистического полка «Азов»* Антон Штукин признался, что осквернил тело погибшего бойца ДНР украденным из частного дома самурайским мечом — катаной. Об этом стало известно в воскресенье, 2 марта.
— Я совершил жестокое преступление по отношению к трупу военнослужащего ДНР... Я позволил себе взять его тело, посадить на стул и надругаться над ним, вставив в него катану с целью запугивания наступающих сил, — сказал он.
По словам Штукина, японский меч был украден из частного дома, передает РИА Новости.
25 марта Владимир Зеленский признался, что украинская армия пока не может перейти в контрнаступление на восточном направлении, поскольку ей не хватает вооружения. По его словам, у Вооруженных сил Украины наблюдается серьезная нехватка боеприпасов. Сейчас в Киеве ждут очередных поставок от партнеров.
Также украинский лидер пожаловался на отсутствие важных достижений в поддержке киевского режима и на промедление в принятии необходимых для Украины решений.
Можно ли говорить о скором завершении конфликта, какую роль в этом играет Артемовск — эксперты ответили на эти вопросы в материале «Вечерней Москвы».
*Запрещенная в России террористическая организация.