Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Боевик «Азова» признался в осквернении катаной тела погибшего российского солдата

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Боевик «Азова» признался в осквернении катаной тела погибшего российского солдата
Фото: gur.gov.ua

Украинский военнопленный, бывший солдат националистического полка «Азов»* Антон Штукин признался, что осквернил тело погибшего бойца ДНР украденным из частного дома самурайским мечом — катаной. Об этом стало известно в воскресенье, 2 марта.

— Я совершил жестокое преступление по отношению к трупу военнослужащего ДНР... Я позволил себе взять его тело, посадить на стул и надругаться над ним, вставив в него катану с целью запугивания наступающих сил, — сказал он.

По словам Штукина, японский меч был украден из частного дома, передает РИА Новости.

25 марта Владимир Зеленский признался, что украинская армия пока не может перейти в контрнаступление на восточном направлении, поскольку ей не хватает вооружения. По его словам, у Вооруженных сил Украины наблюдается серьезная нехватка боеприпасов. Сейчас в Киеве ждут очередных поставок от партнеров.

Также украинский лидер пожаловался на отсутствие важных достижений в поддержке киевского режима и на промедление в принятии необходимых для Украины решений.

Можно ли говорить о скором завершении конфликта, какую роль в этом играет Артемовск — эксперты ответили на эти вопросы в материале «Вечерней Москвы».

*Запрещенная в России террористическая организация.

Украина Армия Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте