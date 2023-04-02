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«Погиб большой патриот»: Пушилин выразил соболезнования в связи с убийством Татарского

Евгений Белоусов
Происшествия
«Погиб большой патриот»: Пушилин выразил соболезнования в связи с убийством Татарского
Фото: glava-lnr.info

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с убийством военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

— Человек с непростой судьбой, Владлен заслужил уважение соратников, потому что жил и работал ради правды и справедливости, ради победы. Успел и повоевать, и в статусе военкора свою лепту внести, — сказал он.

Таким образом, «погиб большой патриот Донбасса и России», добавил политик. Пушилин в Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким Татарского, а также рассказал, что власти собирались наградить военкора медалью «За освобождение Мариуполя».

СК России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной. По неподтвержденным данным СМИ, взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую незадолго до взрыва подарили Татарскому.

Соболезнования Денис Пушилин
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