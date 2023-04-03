Владислав Овчинский: Московский производитель роботизированных систем увеличит мощности при поддержке города

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Производитель роботизированных систем для промышленности в Москве приобрел новое высокотехнологичное оборудование, которое позволит увеличить производственные мощности на 15 процентов. Для этого компания получила заем от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства на развитие экспорта на сумму 100 миллионов рублей.

— В начале 2023 года компания «Интеллектуальные робот системы» получила заем от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, с помощью которого приобрела три современных станка. Это позволит расширить выпуск роботизированных систем для промышленности. Благодаря появлению новых технологических возможностей производственная мощность предприятия будет увеличена на 15 процентов, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Столичный производитель получил от города заем в 100 миллионов рублей на развитие экспорта по льготной ставке 5,5 процента годовых. Средства предоставлены предприятию на пять лет.

— Расширение парка оборудования будет способствовать увеличению мощностей, что в свою очередь позволит уменьшить зависимость от импорта, повысить конкурентоспособность продукции, создать новые рабочие места и обеспечить прирост экспорта, — отметил директор компании Антон Бычковский.