В Госдуме предложили обязать детских аниматоров проходить специальное обучение

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России необходимо комплексно отрегулировать законодательство о нормах проведения детских развлекательных квестов. Об этом во вторник, 4 апреля, заявила первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

— Аниматорам надо проходить специальное обучение. Требуется разработка образовательной программы для них, в формате курса повышения квалификации, где они научатся безопасной работе с клиентами, — сказала она.

По словам депутата, нужно ужесточить требования к технике безопасности и реквизиту у аниматоров и обязать их проходить освидетельствование на наличие психических расстройств. Кроме того, необходимо запретить использование любого травмоопасного инвентаря, а также ввести обязательное наличие медкнижки, передает РИА Новости.

Родители школьников уже сейчас задумываются, как организовать своим детям интересный и качественный летний отдых. Подробнее о том, куда стоит отправить ребенка, что с ценами на путевки и кому положены льготы, — в материале «Вечерней Москвы».