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Умер бывший министр финансов Великобритании Найджел Лоусон

Лейла Алиева
Общество
Умер бывший министр финансов Великобритании Найджел Лоусон
Фото: YouTube / 10 Downing Street

Бывший министр финансов Великобритании Найджел Лоусон скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает газета The Times.

О причинах смерти политика неизвестно, передает ТАСС.

Лоусон окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политологию и экономику. После этого он проходил службу в королевских ВМС, а в 1956 году стал журналистом, начав работу в газете Financial Times. Позже он перешел в еженедельник Sunday Telegraph и журнал Spectator, а затем ушел в политику.

С 1974 по 1992 год Лоусон был депутатом Палаты общин британского парламента от Консервативной партии. Затем он получил пэрство и заседал в Палате лордов до своего ухода из верхней палаты законодательного органа в декабре 2022 года. На заключительном этапе своей политической карьеры экс-министр запомнился как активный сторонник выхода Великобритании из состава Европейского союза.

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