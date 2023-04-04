Умер бывший министр финансов Великобритании Найджел Лоусон

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Бывший министр финансов Великобритании Найджел Лоусон скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает газета The Times.

О причинах смерти политика неизвестно, передает ТАСС.

Лоусон окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политологию и экономику. После этого он проходил службу в королевских ВМС, а в 1956 году стал журналистом, начав работу в газете Financial Times. Позже он перешел в еженедельник Sunday Telegraph и журнал Spectator, а затем ушел в политику.

С 1974 по 1992 год Лоусон был депутатом Палаты общин британского парламента от Консервативной партии. Затем он получил пэрство и заседал в Палате лордов до своего ухода из верхней палаты законодательного органа в декабре 2022 года. На заключительном этапе своей политической карьеры экс-министр запомнился как активный сторонник выхода Великобритании из состава Европейского союза.