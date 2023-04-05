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Главные новости к утру 5 апреля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 5 апреля
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Экс-советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон вспомнил советского деятеля Лаврентия Берию, комментируя обвинения против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Россия находится в выигрышном положении из-за того, что энергетическая политика Саудовской Аравии направлена против Соединенных Штатов. Такое мнение высказала обозреватель издания Telegraph Мелисса Лоуфорд.

Демократы и республиканцы в Соединенных Штатах должны быть равны перед судебной системой. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск на фоне обвинений против бывшего президента страны Дональда Трампа.

Ядерная война между РФ и Соединенными Штатами неизбежна из-за безрассудной политики Америки. Об этом заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Почти 100 палестинцев пострадали в результате столкновений с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По итогам рейда были задержаны более 400 человек.

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