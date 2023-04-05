Песков: Кремль не комментирует ситуацию с арестом Трампа

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Кремль не комментирует арест бывшего американского президента Дональда Трампа, так как Россия не вмешивается во внутренние дела США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 5 апреля.

— Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США и считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела, поэтому не хотели бы это комментировать, — приводит его слова РИА Новости.

Дональда Трампа арестовали 4 апреля. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него взяли отпечатки пальцев и доставили на заседание.

За несколько минут до появления новостей об аресте Трампа он успел опубликовать в социальной сети TruthSocial сообщение. Политик заявил, что не может поверить в происходящее с ним.

В этот же день с экс-президента сняли арест. Он покинул здание суда и поехал в аэропорт, откуда на частном самолете полетел в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В обвинительном заключении против бывшего президента США утверждается, что он был причастен к заговору с целью подорвать честность выборов 2016 года.