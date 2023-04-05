Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков заявил, что в Кремле ориентируются на содержание встречи Путина и Си Цзиньпина

Араз Салехов
В мире
Песков заявил, что в Кремле ориентируются на содержание встречи Путина и Си Цзиньпина
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Кремле ориентируются на содержание переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал слова китайского посла в Европейском союзе Фу Цуна, который назвал «риторическим приемом» заявления о дружбе с Россией.

— Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си совсем недавно в Москве, — сказал он.

В двух подписанных заявлениях глав государств освещается весь спектр вопросов, который находится на совместной повестке дня, цитирует Пескова РИА Новости.

Официальная встреча российской и китайской сторон состоялась в Кремле 21 марта. Итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь Фу Цун не исключил возможность проведения переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Си Цзиньпина. По его словам, китайские чиновники уже контактировали с украинскими коллегами по данному вопросу.

Политолог Наталья Елисеева объяснила «Вечерней Москве», зачем Зеленскому встреча с Си Цзиньпином.

Дмитрий Песков Россия Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Все мнения
О проекте