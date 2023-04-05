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Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Гречушкина

Араз Салехов
Политика
Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Гречушкина
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Николая Гречушкина. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили на официальном интернет-портале правовой информации.

— Освободить генерал-полковника Гречушкина Николай Николаевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — говорится в документе.

Указ вступил в силу 5 апреля.

29 марта Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна.

Кроме того, Путин ранее принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Виталий Хоценко.

Владимир Путин также назначил 17 марта Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Бывший глава региона Алексей Островский освобожден от занимаемой должности.

6 марта глава государства подписал указ о назначении Алексея Гиричева на пост заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний. Также Путин снял Гиричева с поста главы УФСИН по Владимирской области.

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