Гастроэнтеролог Вялов назвал причины визуального вздутия живота у худых девушек

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Молодые девушки, которые следят за фигурой и соблюдают диеты для похудения, часто сталкиваются с проблемой визуального вздутия живота. Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил в пятницу, 7 апреля, какие могут быть у этого причины.

Специалист отметил, что это явление не относится к болезням. Речь идет о визуальном эффекте, который возникает из-за худобы.

Когда соблюдающие диету девушки принимают нормальное количество пищи, еда размещается в желудке. Именно это создает визуальный эффект вздутия за счет миниатюрности фигуры, приводит объяснение Вялова портал News.ru.

Специалист отметил, что это явление не сопровождается болями. Оно просто становится заметным, и девушки ошибочно принимают его за настоящее вздутие.

Врач — гепатолог-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова назвала продукты, которыми можно заменить приводящие к ожирению еду и напитки.

Эксперт по питанию Артем Верис отметил, что в поддержании тела в форме и борьбе с лишними килограммами необходимо обрести несколько полезных пищевых привычек.