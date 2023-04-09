Андрей Бочкарев: Станцию метро «Суворовская» могут построить в 2028 году

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Станцию «Суворовская» Кольцевой линии метро могут построить в 2028 году. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Она будет расположена между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира». По словам Бочкарева, до этого планировалось ввести станцию за 7–8 лет.

— О точных сроках пока говорить рано. Постараемся уложиться в пять лет, может даже и раньше, — заявил он.

Бочкарев рассказал, что уже начались работы по подготовке строительства обходных тоннелей, по которым перезапустят движение. Суммарная длина тоннелей будет составлять почти пять километров. Станцию возведут горновзрывным способом на глубине 40 километров. По словам чиновника, соединение с Кольцевой линией будет безболезненным для пассажиров, передает «Интерфакс».

5 апреля Андрей Бочкарев рассказал, что работы по строительству участка Троицкой линии метро от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» планируется завершить в конце следующего года. По его словам, другой участок — от станции «Коммунарка» до города Троицка — сейчас находится на этапе планирования профильными специалистами.