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Андрей Бочкарев: Станция метро «Суворовская» может быть построена за пять лет

Полина Пашкина
Город
Андрей Бочкарев: Станция метро «Суворовская» может быть построена за пять лет
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Суворовская площадь Карта всех событий

Строительство станции метро «Суворовская», которая расположится на действующей Кольцевой линии, может быть завершено в течение пяти лет. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Будущая «Суворовская» будет расположена между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира». Она станет пересадочной с действующей станцией «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии метро.

— Проект строительства «Суворовской» чрезвычайно сложен. Нужно не только возвести станцию, но и не прервать движение поездов. Для этого будут построены дополнительные тоннели, к созданию которых уже приступили в этом году, — сообщил Бочкарев.

По словам заместителя мэра, к строительству станции приступят, когда движение поездов переключат на временную схему по двум дополнительно построенным обходным тоннелям.

Бочкарев добавил, что обычно работы по возведению станций метро на глубине 35–40 метров и в условиях плотной городской застройки занимают семь–восемь лет. Однако у столичных специалистов достаточно квалификации и ресурсов для того, чтобы реализовать проект. Поэтому строители ускорятся и попробуют уложиться в пять лет.

Суммарная длина тоннелей будет составлять почти пять километров. Станцию «Суворовская» возведут горновзрывным способом.

Строительство Москва Метро Андрей Бочкарев
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