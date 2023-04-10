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Минобороны сообщило о возвращении 106 российских военных из плена на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны сообщило о возвращении 106 российских военных из плена на Украине
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В результате переговоров с подконтрольной властям Украины территории 10 апреля были возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В отчете ведомства говорится, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения планового лечения и реабилитации в специализированных медучреждениях министерства.

В настоящее время всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, передает Telegram-канал Минобороны России.

В начале февраля с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 63 российских военных. Уточняется, что среди освобожденных были лица «чувствительной категории», обмен которых произошел благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.

Вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецкой народной республики Руслан рассказал о пытках, которые применяли к нему сотрудники Службы безопасности Украины. По его словам, они пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором и били током.

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