Главные новости к утру 11 апреля

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На Камчатке началось извержение одного из крупнейших вулканов региона — Шивелуча. Высота пепловых выбросов уже составила порядка 20 тысяч метров, поселки засыпаны пеплом, в пострадавших районах работают спасатели. Шлейф из пепла растянулся на 500 километров.

Глава ВТБ Андрей Костин призвал перезапустить приватизационную программу в России. По его мнению, такой шаг помог бы профинансировать приоритетные для страны проекты.

Министр обороны США Ллойд Остин позвонил своему южнокорейскому коллеге Ли Чжон Сопу и объяснил ситуацию с возможной прослушкой корейских чиновников американской разведкой. О прослушке американцами руководства Южной Кореи ранее написали журналисты издания New York Times.

Российские космонавты прошли полноценную подготовку NASA к планируемому выходу в открытый космос. Такая миссия может состояться из американского сегмента Международной космической станции вместе с астронавтами США.

Недавний скандал с утечкой в социальные сети секретных данных Министерства обороны США, скорее всего, стал результатом действий лица в американском руководстве, не согласного с политикой президента Джо Байдена. Такое предположение высказал бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.