Песков: Закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах

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Закон об электронных повестках создан, чтобы исправить бардак в военкоматах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 12 апреля.

— Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак — а) исправить, б) сделать процесс современным, эффективным и удобным для граждан, — пояснил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что закон об электронных повестках направлен на то, чтобы упорядочить систему воинского учета в стране. Такие изменения были особо необходимы в РФ, поэтому Госдума оперативно приняла данный законопроект, передает ТАСС.

Накануне Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Подробнее о законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Также глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев раскрыл подробности о работе электронного реестра военнообязанных. «Вечерняя Москва» собрала самую важную информацию.