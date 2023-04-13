Минобороны Латвии подтвердило присутствие своих военных на Украине

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Министерство обороны Латвии подтвердило присутствие своих военных на Украине, но отметило, что они не участвуют в боевых действиях.

— Латвия направила на Украину солдат для выполнения определенных вспомогательных функций, в том числе охраны посольства Латвии и охрану грузов. Военнослужащие не принимают участия в боевых действиях, — сообщило ведомство агентству LETA.

До этого появилась информация из якобы секретных документов Пентагона о присутствии на Украине групп войск спецназначения из Соединенных Штатов и нескольких стран Европы, в том числе о 17 военнослужащих из Латвии, сообщает РИА Новости.

Большое количество военных сил спецназначения из стран НАТО на Украине в феврале-марте этого года были из Британии, их было около 50 человек. Об этом сообщило издание Guardian со ссылкой на свои источники. Журналисты изучили часть попавших в интернет документов после утечки данных разведки Соединенных Штатов.

7 апреля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал всех сражающихся на стороне Украины иностранных наемников покинуть территорию страны. Он добавил, что этот конфликт ВСУ выиграть уже не получится, несмотря на ожидания западных стран.