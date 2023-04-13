Главные новости к утру 13 апреля

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Счетная палата РФ нашла в Реестре федерального имущества (РФИ) шесть земельных участков, площадь которых имеет отрицательную величину в минус 619 тысяч квадратных метров. Такую аномалию в Счетной палате объяснили низким качеством данных РФИ.

Североатлантический альянс может стать всемирной организацией за счет присоединения еще трех государств. Об этом написал в статье для издания Wall Street Journal бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон.

Японское правительство объявило об эвакуации в связи с риском падения ракеты, ранее выпущенной Северной Кореей, в районе самого северного острова Хоккайдо.

Сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер подставил отца во время визита в Ирландию, попросив его ответить на вопрос ребенка. В Дублине американского лидера встретили родители и их дети. Один ребенок захотел задать вопрос политику.

Пожар произошел в здании фермерского рынка в Химках. Он находится на Новокуркинском шоссе, 14а. Уточняется, что загорелось деревянно-щитовое строение площадью 5000 квадратных метров, рядом расположена АЗС.