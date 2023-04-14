Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать инвестсчета россиян

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Один из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета граждан России. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил журнал Forbes.

Клиенты уже начали получать уведомления с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам.

В материале говорится, что активы будут переведены, если клиенты банка не являются резидентами Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Вывести их на собственный счет россияне не смогут.

По информации источника Forbes, данная кредитная организация пользуется услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, а значит, обязана исполнять их требования.

В конце прошлого месяца Центральный банк ОАЭ аннулировал лицензию российского «МТС Банка» на осуществление банковских операций в стране.

Конфискация активов России в странах Запада может «подорвать веру» в доллар, из-за чего другие государства станут хранить меньшее количество денег в США, сообщила газета The New York Times.