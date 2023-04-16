Вильфанд пообещал москвичам возвращение теплой погоды на предстоящей неделе

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Теплая погода возвратится в Москву уже на предстоящей неделе. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— С понедельника по четверг — максимальные значения в диапазоне от 14 до 17 градусов в Москве, по области — даже до 18 градусов, — рассказал он.

По словам синоптика, больших осадков в столичном регионе не ожидается. Однако начиная со вторника возможен небольшой дождь. Погода будет по-весеннему теплой и приятной, заметил Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что с понедельника давление будет понижаться, однако до конца следующей недели оно останется выше нормы, передает ТАСС.

На следующей неделе, 17–23 апреля, в столице потеплеет: столбики термометров могут показать до плюс 17 градусов. При этом в отдельные дни в городе не исключены осадки, а атмосферное давление в течение недели будет повышенным. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется «майская погода».