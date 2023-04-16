Бывшего индийского депутата и его брата застрелили в прямом эфире

Фото: Pexels

Бывший член индийского парламента Атик Ахмед и его брат Ашраф Ахмед были убиты в прямом эфире одного из индийских телеканалов. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает The Guardian.

Убийство произошло, когда Атик Ахмед, ранее осужденный за похищение человека, находился вместе со своим братом под полицейским конвоем. Он разговаривал с журналистами и рассказывал про гибель своего сына, которого застрелили сотрудники полиции во время задержания.

В какой-то момент трое мужчин, притворявшихся журналистами, открыли по братьям стрельбу из пистолетов, выпустив в них 20 пуль. Мужчины погибли на месте. Сразу после этого нападавшие сдались полиции.

Они заявили, что пошли на убийство ради полного уничтожения банды Ахмеда, а также ради славы, передает The Guardian.

Осенью прошлого года злоумышленник, вооружившись молотком, ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Целью мужчины было нападение именно на конгрессвумен, однако самой Пелоси в этот момент в доме не было.

Позже полиция установила личность нападавшего. Им оказался 42-летний Дэвид Депепи. Мужчину обвинили в попытке убийства, вооруженном нападении, незаконном проникновении в дом и жестоком обращении с пожилыми людьми. При этом мотив нападения на семью Пелоси не называется.