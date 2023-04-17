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Минобороны: Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения по поиску подлодки противника

Лейла Алиева
Общество
Минобороны: Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения по поиску подлодки противника
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ во время внезапной проверки провели учения по поиску и отслеживанию подводных лодок условного противника. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— В рамках внезапной проверки экипажи противолодочных самолетов Ту-142 отработали в назначенном морском районе задачи по предназначению — поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска, — говорится в сообщении.

Кроме этого, воздушные судна совершили полеты на максимальную продолжительность нахождения в небе. Также экипажи отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, передает РИА Новости.

14 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. В рамках мероприятий флоту необходимо было отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, данное решение не связано с возможным вступлением Японии в НАТО. Подобные учения являются обычной практикой для оценки боеготовности военнослужащих.

7 апреля стало известно, что противоспутниковые комплексы на базе истребителя МиГ-31Д и самолета с боевым лазером на базе Ил-76 создадут в России.

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