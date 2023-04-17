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Специалисты КГХ продолжают промывку зданий во всех округах Москвы

Евгений Силаев
Город
Специалисты КГХ продолжают промывку зданий во всех округах Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты продолжают масштабные работы по промывке домов и административных зданий во всех округах города. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Особое внимание уделяется зданиям, расположенным возле дорог. Такие объекты промываются с особой интенсивностью. В свою очередь, находящиеся внутри кварталов помещения приводят в порядок частично.

На особо загрязненных участках работы проводятся в два этапа. Сначала на них наносится моющее средство, после чего поверхность тщательно промывается водой.

— Задействуем автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов, — отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Видео: Городское хозяйство Москвы

Помимо этого, в городе промоют и покрасят свыше 500 тысяч элементов наружного освещения в рамках месячника по благоустройству. В частности, проведут работы на 135 тысячах опор наружного освещения, 200 тысячах светильников, 53 тысячах цоколей и 114 тысячах кронштейнов.

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