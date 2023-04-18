Непомнящий обыграл Лижэня в седьмой партии матча за мировую шахматную корону

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл в Астане китайца Дина Лижэня в седьмой партии матча за мировую шахматную корону.

Отмечается, что Непомнящий играл белыми фигурами, он смог одержать победу по итогам 37 ходов. Теперь счет в матче стал 4:3 в пользу Непомнящего, следующая партия состоится в четверг, 20 апреля.

В воскресенье, 16 апреля, российский гроссмейстер уступил китайскому оппоненту. По его словам, та партия стала «одной из худших в жизни».

13 апреля россиянин уступил Лижэню по итогу 47 ходов. Третья партия матча прошла вничью. На нее Непомнящий и Лижэнь согласились после 30 ходов.

До этого соперники также сыграли вничью, а 10 апреля российский гроссмейстер одержал победу. Непомнящий вынудил соперника сдаться после 29-го хода.

По регламенту победителем матча за мировую шахматную корону станет тот, кто первым наберет 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий, а затем при необходимости пройдет тай-брейк.

Призовой фонд поединка составляет два миллиона евро. Если игроки уложатся в 14 партий, то победитель получит 60 процентов от суммы. В противном случае он может рассчитывать на гонорар в 55 процентов.