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В Европарламенте обвинили Польшу, Словакию и Венгрию в помощи России

Евгений Белоусов
В мире
В Европарламенте обвинили Польшу, Словакию и Венгрию в помощи России
Фото: shutterstock

Крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе партии.

— Не делайте ничего, что ослабляет Украину. Сделайте так, чтобы украинское зерно доходило до Африки. Не предпринимайте односторонних действий, нарушающих законодательство ЕС, — говорится в заявлении.

ЕНП предупредила, что любые самостоятельные действия государств Евросоюза могут сыграть на руку России. Партия также призвала не действовать в ущерб солидарности в отношении Украины, передает РИА Новости.

Варшава запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна, конопли, фруктов, овощей, говядины и телятины. Венгрия также запретила импорт зерна, масличных культур и нескольких других сельхозпродуктов с Украины на аналогичный период.

Словакия также приостанавливает импорт зерна и сельскохозяйственной продукции с Украины. Аналогичные меры рассматривают в Болгарии, уже запретили ввоз украинских продуктов Венгрия и Польша. С чем может быть связан такой запрет и какое это имеет значение для России — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Сельское хозяйство Польша Венгрия Россия
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