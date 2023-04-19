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Весь мир давно в курсе, что Соединенные Штаты могут обмануть кого угодно в любой момент, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В качестве примера он привел ситуацию с Венесуэлой.

Жительницы Великобритании пожаловались на беженок с Украины, которые буквально «наставляют им рога», постоянно пытаясь увести у них любимых мужчин. Таких ситуаций в стране уже очень много.

В Нью-Йорке, в одном из главных городских районов Манхэттен, обрушилось здание крытой парковки. Известно об одном погибшем, несколько человек в больнице. На месте работают спасатели.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной атаке на инфраструктуру региона со стороны ВСУ. Глава области заявил, что украинский беспилотник направили на здание военкомата в округе Новозыбков.

Бюджетный комитет сената США провел собственное расследование и заявил, что швейцарский банк Credit Suisse занимался обслуживанием счетов нацистских чиновников, в том числе в Германии. Это касалось и фашистов, которых подвели под Нюрнбергский процесс.